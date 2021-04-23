ФЛП и наемные работники начали получать карантинные 8 тысяч гривен

Первые 200 млн грн уже пошли на выплаты людям «карантинной» помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей», — сказано в сообщении.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь.
«Первые 200 млн гривен уже пошли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в „красную“ зону», — отметил Петрашко.
Кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.
Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении «Дія». Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические меры, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.
Местные органы власти, руководствуясь предоставленной информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.
Гарантированную помощь в 8 тысяч гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
ФЛП, если:
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