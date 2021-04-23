ФЛП и наемные работники начали получать карантинные 8 тысяч гривен

Первые 200 млн грн уже пошли на выплаты людям «карантинной» помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей», — сказано в сообщении.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь.

«Первые 200 млн гривен уже пошли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в „красную“ зону», — отметил Петрашко.

Кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении «Дія». Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические меры, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.

Местные органы власти, руководствуясь предоставленной информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.

Справка Finance.ua:

Гарантированную помощь в 8 тысяч гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;

организация, в которой работает работник, начислила за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц

наемный работник не работает по совместительству.

ФЛП, если:

основной КВЭД на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;

зарегистрированы более 3 месяцев;

оплатили ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году;

предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, не прекращена;

если он не является одновременно наемным работником.

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