Минфин привлек в бюджет более 10 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет эквивалент 10,362 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
Отмечается, что 27 апреля 2021 года на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранных валютах. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года и 3 года. Срок обращения облигаций, предложенных в евро и долларах США, составил 1 год. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечен эквивалент 10,362 млрд грн.
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет были привлечены 8,352 млрд гривень. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,00%, 1-летних – 11,20%, 1,5-летних – 11,30%, 2-летних – 11,96%, 3-летних – 12,28%.
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