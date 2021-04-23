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Кипр незаконно раздал 3500 «золотых паспортов»

Кипр незаконно раздал 3500 «золотых паспортов»

На Кипре во время действия программы «золотых паспортов» гражданство этой страны незаконно получили 3500 родственников инвесторов в экономику островного государства.

Об этом накануне сообщило агентство Associated Press со ссылкой на отчет независимой комиссии, которая расследовала злоупотребления при получении «золотых паспортов».

Комиссия отмечает, что власти Кипра выдавали паспорта родственникам инвесторов, несмотря на то, что это не было предусмотрено законом. Кроме того, около 770 паспортов было выдано властями инвесторам, которые не подпадали под соответствующие критерии.

Комиссия также обвинил правительство Кипра в потенциально «неадекватной проверке» заявок инвесторов, а также в нарушении «основных принципов подлинной справедливости и надлежащего управления».

Известно, что с 2007 года на Кипре «золотые» паспорта получили 6779 человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии. Программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на проживание и работу в Евросоюзе при инвестиции в 2 млн евро в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства Кипра 200 тысяч евро.

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По материалам Корреспондент.net
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