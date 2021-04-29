Facebook внедрила аудиоплеер Spotify в свое мобильное приложение

Соцсеть Facebook запустила в своем мобильном приложении мини-плеер, транслирующий из Spotify аудиофайлы, которыми другие пользователи поделились в своей ленте через эту стриминговую платформу.

Потоковая передача из Spotify осуществляется исключительно через приложение Facebook для iOS и Android. При этом данная функция доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов Spotify.

В то же время аудиоконтент пользователей бесплатной версии платформы будет разбавлен рекламными вставками.

В свою очередь, авторизованные юзеры Spotify смогут прослушивать воспроизведенные в Facebook записи также и в офлайн-режиме.

Плеер является расширением опции совместного использования в социальных сетях, поддерживаемой Spotify. Таким образом, когда пользователь воспроизводит запись в Facebook впервые, происходит автоматическое переключение в приложение Spotify для авторизации.

Когда именно опция заработает в Украине пока не известно, однако Facebook уже начала распространение обновления.