Facebook внедрила аудиоплеер Spotify в свое мобильное приложение

Соцсеть Facebook запустила в своем мобильном приложении мини-плеер, транслирующий из Spotify аудиофайлы, которыми другие пользователи поделились в своей ленте через эту стриминговую платформу.
Потоковая передача из Spotify осуществляется исключительно через приложение Facebook для iOS и Android. При этом данная функция доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов Spotify.
В то же время аудиоконтент пользователей бесплатной версии платформы будет разбавлен рекламными вставками.
В свою очередь, авторизованные юзеры Spotify смогут прослушивать воспроизведенные в Facebook записи также и в офлайн-режиме.
Плеер является расширением опции совместного использования в социальных сетях, поддерживаемой Spotify. Таким образом, когда пользователь воспроизводит запись в Facebook впервые, происходит автоматическое переключение в приложение Spotify для авторизации.
Когда именно опция заработает в Украине пока не известно, однако Facebook уже начала распространение обновления.
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