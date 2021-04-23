Deutsche Bank сообщил о лучшей квартальной прибыли за семь лет

Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank отчитался о прибыли в размере 908 млн евро ($1,1 млрд) за I квартал. Как сообщает CNBC, этому поспособствовали высокие показатели инвестиционно-банковского подразделения.

По данным Refinitiv, банк значительно превзошел ожидания аналитиков по чистой прибыли в размере 642,95 млн евро и продемонстрировал заметное улучшение по сравнению с прибылью в 51 млн евро, полученной в IV квартале 2020 года.

Общая чистая выручка за I квартал составила 7,2 млрд евро по сравнению с 6,35 млрд евро за тот же период 2020 года.

Коэффициент 1 уровня обычного капитала (CET1) – показатель платежеспособности банка – составил 13,7% по сравнению с 12,8% в первом квартале 2020 года.

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Резервы на возможные потери по займам в І квартале составили 69 млн евро, что на 86% меньше, чем в 506 млн евро в І квартале 2020 года.

Рентабельность капитала (RoTE) составила 7,4% по сравнению с 3% за те же три месяца прошлого года.

Выручка инвестиционного банка составила 3,1 млрд евро, что на 32% больше, чем годом ранее, а прибыль до налогообложения выросла на 134% до 1,5 млрд евро.

Банку удалось избежать последствий банкротства американского хедж-фонда Archegos Capital, в результате которого в І квартале серьезно пострадали UBS, Credit Suisse и некоторые другие.

Фото: www.flickr.com/photos/diversey/15915040101