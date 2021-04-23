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Украина ожидает до сентября €600 миллионов помощи от ЕС - Марченко

Украина ожидает до сентября €600 миллионов помощи от ЕС - Марченко

Украина рассчитывает до сентября получить второй транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Е С Катариной Матерновой сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

«Мы благодарны Европейской Комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года — получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС до сентября 2021 года», — сказал Марченко.

В Минфине напомнили, что Украина должна выполнить ряд обязательств для получения второго транша по этой программе. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество в формировании и внедрении Стратегии управления государственными финансами (СУГФ) на 2021−2025 годы, развитии программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), создание Бюро экономической безопасности, продолжение сотрудничества с МВФ.

Марченко, в частности, поблагодарил европейскую сторону за сотрудничество в рамках программы EU4PFM. Ведь этот проект является крупнейшим как по охвату направлений реформы, так и по объему поддержки.

«За два года реализации EU4PFM нам удалось достичь весомых положительных результатов. А именно в реформировании законодательства и институтов в налоговой и таможенной сферах, развитии ІТ-систем и общей координации СУГФ, институциональном развитии и модернизации системы управления человеческими ресурсами Министерства финансов и Счетной палаты», — отметил министр.

Также Марченко прокомментировал текущее состояние переговорного процесса с МВФ. По его словам, Украина находится в активном диалоге с Фондом для решения трех главных вопросов: сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро, проведение конкурсов на должности в Высший совет правосудия и введение закона об уголовной ответственности за неверные данные в декларациях.

«Другие вопросы, которые связаны с бюджетированием, бюджетной консолидацией, Национальным банком Украины, энергетикой, уже решены», — заверил чиновник.

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По материалам УКРИНФОРМ
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