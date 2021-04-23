После выхода Киева из «красной» зоны транспорт будет работать в обычном режиме, - КГГА

Киев может выйти из «красной» зоны 1 мая. Как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС, общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.
Об этом в эфире телеканала Киев заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
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«Если будет принято решение о выходе из „красной“ зоны, из карантинных ограничений, которые есть в „красной“ зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, тогда пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом», — заявил он.
Отметим, выход Киева из «красной» зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.
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