Домохозяйствам нужна собственная налоговая система - Третьякова

В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о домохозяйствах и изменениями в Налоговый кодекс, в частности, относительно видов деятельности, которые не будут подпадать под упрощенную систему. Оба проекта внесут в парламент до конца года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»).

«Есть план создать такую систему налогообложения домохозяйства, чтобы она была на уровне с упрощенной, но не нуждалась в регистрации. Надо, чтобы фискальные органы и Государственная инспекция труда не кошмарили микропредпринимателей. Должен быть кластер самозанятых лиц», — уточнила депутат.

Кроме того, как пояснила Третьякова, в проекте она предложит возвращать домохозяйству уплаченные от полученных доходов налоги. В том числе по депозитам, заработной плате, социальной помощи, дивидендам.

«Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйства и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым он сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве. Тогда мы будем стимулировать не социальные трансферты, забирать налоги и передавать их кому-то, кто в них нуждается», — пояснила председатель комитета.

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Напомним, Верховная Рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи «нулевой декларации» предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

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