ВР в первом чтении приняла законопроект об агростраховании

Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла в первом чтении законопроект №5104, который вносит изменения в Налоговый кодекс и регулирует вопрос агрострахования.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады, заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Документ поддержали 286 народных депутатов.
Законопроектом предлагается отменить положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой Пул. Также он определяет участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности.
Определяется механизм предоставления господдержки, в частности, предлагается увеличить ставку налога на доход по договорам налога страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5% (до 3,5%). В дальнейшем эти средства направят на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.
Определяются документом и объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой. Также уточняются полномочия уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью – НБУ.
Так, фермерские хозяйства, коллективные сельскохозяйственные предприятия и сельскохозяйственные кооперативы смогут получать государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.
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