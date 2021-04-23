«Суд в смартфоне»: Депутаты приняли закон за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5246 о введении так называемого «суда в смартфоне». Автор закона — Президент Владимир Зеленский.
За документ проголосовали 272 депутата.
В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.
Ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следователи судьи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.
Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.
Несанкционированное вмешательство в работу «суда в смартфоне» будет наказуемым.
Закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе:
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