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Нардепы поддержали законопроект о финансовых услугах и компаниях

Нардепы поддержали законопроект о финансовых услугах и компаниях

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях.

Решение поддержали 247 народных депутатов.

«Упомянутый закон призван стать базовым правовым актом, который будет регулировать отношения в сфере финансовых услуг. Соответственно, им устанавливаются общие для всего рынка положения относительно определений, ключевых принципов и принципов ведения деятельности по защите прав клиентов и потребителей, по определению и упорядочению заключения договоров с поставщиками финансовых услуг, относительно информационных отношений в этой сфере, а также о требованиях к рекламе», — сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, законопроектом вводится рискоориентованный подход к надзору и принципы продукционного надзора в указанной сфере, внедряется институт квалифицированных инвесторов и определяются другие положения, касающиеся финансовой деятельности.

Согласно пояснительной записке, документом, в частности, предлагается:

  • установить, с целью однородности их применения, универсальные положения по государственному регулированию рынка финансовых услуг;
  • закрепить роль и взаимосвязь финансовых услуг с услугами, с ними связанными — сопроводительными, посредническими и вспомогательными услугами;
  • расширить возможности для финансовых учреждений предоставлять новые виды услуг для более глубокого их проникновения на рынок финансовых услуг;
  • принципиально изменить подход к лицензированию — отойти от лицензирования видов финансовых услуг, взамен проводить лицензирование вида деятельности финансового учреждения по предоставлению определенной финансовой услуги одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр с целью упрощения процесса доступа на рынок и повышения эффективности регулирования;
  • внедрить современные принципы пруденциального надзора и надзора за рыночным поведением;
  • ввести рискориентированный подход к надзору в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения;
  • усовершенствовать механизмы применения корректирующих мер и мер воздействия в случае нарушения финансовыми учреждениями требований законодательства;
  • повысить защиту прав потребителей финансовых услуг путем роста их осведомленности с финансовыми услугами, которые им предоставляются, введение надзора регулятора по рыночному поведению поставщиков финансовых услуг, что также предотвратит недобросовестную конкуренцию и проявления мошенничества на рынке финансовых услуг;
  • установить положения, регламентирующие аутсорсинг на рынке финансовых услуг;
  • усовершенствовать порядок ведения надзора отдельными регуляторами и порядка их взаимодействия между собой, с другими государственными органами и органами регулирования и надзора других стран;
  • установить положение, регулирующие деятельность финансовых компаний и ломбардов: требования к их деятельности, порядок реорганизации и выхода из рынка;
  • урегулировать вопрос заключения договоров по предоставлению финансовых услуг.

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По материалам УНН
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