Нардепы поддержали законопроект о финансовых услугах и компаниях

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях.
Решение поддержали 247 народных депутатов.
«Упомянутый закон призван стать базовым правовым актом, который будет регулировать отношения в сфере финансовых услуг. Соответственно, им устанавливаются общие для всего рынка положения относительно определений, ключевых принципов и принципов ведения деятельности по защите прав клиентов и потребителей, по определению и упорядочению заключения договоров с поставщиками финансовых услуг, относительно информационных отношений в этой сфере, а также о требованиях к рекламе», — сказал Гетманцев.
По словам Гетманцева, законопроектом вводится рискоориентованный подход к надзору и принципы продукционного надзора в указанной сфере, внедряется институт квалифицированных инвесторов и определяются другие положения, касающиеся финансовой деятельности.
Согласно пояснительной записке, документом, в частности, предлагается:
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