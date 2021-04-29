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Как оплачивается листок нетрудоспособности при увольнении работника

Как оплачивается листок нетрудоспособности при увольнении работника

Основанием для начисления больничных является надлежащим образом оформленный листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству — его копия, заверенная печатью и подписью работодателя по основному месту работы работника.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Ровенской области.

В случае заболевания работника (который увольняется по соглашению сторон) накануне увольнения у предприятия нет возможности произвести с ним окончательный расчет, но это не лишает работника права на оплату листка нетрудоспособности. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

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“Право на оплату больничных возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятия предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом”, – отмечают в Гоструда.

Работнику, который уже уволен, необходимо предоставить листок нетрудоспособности, иначе предприятие не имеет оснований для начисления и выплаты больничных. В таком случае оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности работнику начислят и выплатят не в день увольнения, а позже.

Помощь из Фонда будет выплачена только после поступления на отдельный счет суммы средств, указанных в заявлении-расчете. Предприятие после поступления средств выплачивает их уволенному работнику.

Таким образом, выплатить начисленные больничные предприятие обязано в ближайший после начисления день для выплаты заработной платы, а пособие из Фонда — после поступления денег на счет.

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По материалам Finance.UA
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