Создан электромобиль Ева с солнечными батареями: стоимость серийной версии (фото)

Ученые СНУ им. В. Даля создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях. Он вполне функционирующий и в предложенном виде способен проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч.
Скорость ограничена программно. Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатарея (конструкцией предусмотрена установка до двух батарей). Автомобиль имеет рамную конструкцию. Кузов автомобиля изготовлен из стеклопластика.
Цель проекта Ева – создание первого украинского электромобиля, который по техническим характеристикам будет соответствовать мировым стандартам и иметь улучшенные характеристики по безопасности и комфорту; усовершенствование существующих технологий автомобилестроения, что позволит существенно снизить стоимость автомобиля по сравнению с мировыми аналогами.
Вместо традиционного несущего кузова у Евы алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты. Элементы кузова предлагается изготавливать из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии, по технологии вакуумной вытяжки. Это позволяет существенно, почти вдвое, сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что существенно влияет на конечную стоимость электромобиля, и уменьшить вес автомобиля до 1100 кг. Изготовление элементов кузова из полимерных материалов открывает возможности для рециклинга материалов, используемых при производстве;
Концепт предлагает возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, которые будут подзаряжать основную батарею и обеспечивать дополнительных 0-30 км в день, что в городских условиях будет существенно влиять на расход батареи, и увеличивает ее ресурс. Возможность обеспечения электромобиля дополнительной батареей благодаря рамной конструкции позволит увеличить пробег на одной зарядке до 500 км. Благодаря предложенной технологии изготовления кузова электромобиль может использоваться людьми с инвалидностью на инвалидных колясках, не оставляя самих колясок. Педали газа и тормоза для этих категорий людей будут перемещены с ножной области в область руля.
Благодаря предложенной «модульной платформе» базовый автомобиль можно будет по желанию пользователя достаточно легко совершенствовать в течение эксплуатации. Так, например, может быть установлена батарея и двигатель большей емкости или дополнительная батарея, привод на два колеса дополнить к полноприводной версии и т.д. за счет использования готовых инженерных решений, которые легко будут интегрироваться в базовый автомобиль.
Таким образом, группа разработчиков предлагает новый подход к производству электромобилей, что позволяет получить в малых габаритных размерах недорогой конкурентный автомобиль с большим салоном с возможностью возможность трансформации и модификации. Предложенный автомобиль может заполнить сегмент рынка бюджетных автомобилей стоимостью от $12,000. Также в СНУ уверяют, что Ева получит уникальную систему безопасности как для самого автомобиля, так и для пешеходов, велосипедистов и т.д. Эта технология запатентована и впервые будет использована в автомобильном транспорте.
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