В Украине началась COVID-вакцинация людей старше 65 лет

В Украине стартовал очередной этап вакцинации от коронавируса. Прививки начали делать людям старше 65 лет.

Об этом сообщило Министерство Здравоохранения.

“Приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек”, – сказано в сообщении.

Как записаться на вакцинацию:

найти перечень пунктов прививки на сайте vaccination.covid19.gov.ua

позвонить в удобный вам пункт по номеру телефона регистратуры;

записаться на конкретные дату и время.

Справка Finance.ua:

Компании, которые имеют в своем штате более 50 работников, которые желают вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID -19.

Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие.

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