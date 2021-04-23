Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Верховная Рада планирует направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект № 5304.

«За» проголосовал 271 депутат.

«Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет всего 38,4% от потребности», — обращают внимание авторы законопроекта.

Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т. д. ).

Этот закон вносит изменения в приложения № 3 и № 7 в ЗУ «О государственном бюджете на 2021 год».

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫