Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Верховная Рада планирует направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект № 5304.
«За» проголосовал 271 депутат.
«Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет всего 38,4% от потребности», — обращают внимание авторы законопроекта.
Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду
Этот закон вносит изменения в приложения № 3 и № 7 в ЗУ «О государственном бюджете на 2021 год».
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