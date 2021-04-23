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Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Верховная Рада планирует направить 600 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект № 5304.

«За» проголосовал 271 депутат.

«Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет всего 38,4% от потребности», — обращают внимание авторы законопроекта.

Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т. д.).

Этот закон вносит изменения в приложения № 3 и № 7 в ЗУ «О государственном бюджете на 2021 год».

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По материалам РБК-Украина
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