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Opel везет в Украину субкомпактный кроссовер за 20 тысяч долларов

Opel везет в Украину субкомпактный кроссовер за 20 тысяч долларов

В представительстве концерна Stellantis анонсировали скорое появление Opel Mokka нового поколения. И цена на него будет стартовать с отметки в 21 тысячу долларов.

Компакт расположится в модельном ряду под кроссовером Opel Crossland и будет чуть меньше его по габаритам. В длину разница между ними достигает всего 67 мм (4150 мм), а в колесной базе – 44 мм. Но вот визуальные различия будут более серьезные.

Mokka получила ярко выраженную свежую стилистику бренда Opel Vizor. От старшенького ее отличают более строгие и резкие линии решетки радиатора, оптики и граней кузова. Цветом можно выделить теперь не только крышу, но и капот, а по контуру крыши и на дисках проходят линии другого более яркого цвета. Такой стиль смотрится очень современно и будет доступен уже со второй комплектации GS Line.

В интерьере Opel Mokka еще больше преображений. Немцы приводили дизайн к более простым и незамысловатым линиям. В результате два дисплея объединены в единое целое, дополняя друг друга. Приборная панель в 12 дюймов полностью цифровая и имеет несколько стилей отображения, а сенсорный дисплей на 10 дюймов отвечает за мультимедиа, навигацию и Apple CarPlay с Android Auto. Климат же вынесен на отдельную панель с крутилками.

В Украине будут представлены три комплектации: Elegance, GS Line, Ultimate. Отличающиеся насыщенностью технологий и доступностью опций. По умолчанию в кроссовере уже будет климат-контроль и бесключевой доступ вместе с запуском двигателя кнопкой, комбинированная обивка (ткань с эко-кожей).

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По материалам autonews.ua
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