SkyUp возобновляет рейсы Киев-Одесса

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 28 мая начнет летать из Киева в Одессу.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
График рейсов:
Стоимость перелета в одну сторону стартует от 600 грн.
Также с конца мая авиакомпания начнет выполнять рейсы в Одессу из Харькова, Львова и Запорожья.
Одесса — Харьков — Одесса:
Одесса — Львов — Одесса:
Одесса — Запорожье — Одесса:
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