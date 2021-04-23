SkyUp возобновляет рейсы Киев-Одесса

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 28 мая начнет летать из Киева в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

График рейсов:

рейсы Киев — Одесса — Киев будут выполняться ежедневно, кроме 30 мая;

из Киева вылет в 08:00 утра, а из Одессы — в 09:50 утра;

продолжительность полета – 1 час.

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 600 грн.

Также с конца мая авиакомпания начнет выполнять рейсы в Одессу из Харькова, Львова и Запорожья.

Одесса — Харьков — Одесса:

с 27 мая по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

Одесса — Харьков: от 605 грн без багажа;

Харьков – Одесса: от 605 грн без багажа.

Одесса — Львов — Одесса:

с 28 мая по понедельникам, средам и пятницам;

Одесса – Львов: от 605 грн без багажа;

Львов – Одесса: от 612 грн без багажа.

Одесса — Запорожье — Одесса:

с 29 мая по средам и субботам;

Одесса — Запорожье: от 605 грн без багажа;

Запорожье – Одесса: от 609 грн без багажа.

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