Размеры и сроки выплаты аванса во время простоя

В Минэкономики напомнили законодательные требования к сумме и срокам выплаты аванса работникам.

Об этом пишет Главбух.

«Согласно законодательству заработную плату работникам нужно выплачивать не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата. Размер заработной платы за первую половину месяца не должен быть меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки работника», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, гарантии работникам на время простоя, установленные с оплатой не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда не являются оплатой за фактически отработанное время.

Но оплата труда за время простоя не по вине работника относится к минимальным государственным гарантиям в оплате труда.

Оплата труда за время простоя:

оплата простоев не по вине работника входит в состав фонда дополнительной заработной платы в качестве оплаты за неотработанное время. Поэтому оплата простоев не по вине работников, по мнению специалистов Минэкономики, должна производиться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата;

что касается минимального размера оплаты за первую половину месяца простоя, то размер такой оплаты должен определяться на основании табеля учета рабочего времени, который заполняют за отчетный месяц (с 1 по 15 число), с учетом условий оплаты труда, установленных работнику на период простоя.

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