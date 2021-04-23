0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Размеры и сроки выплаты аванса во время простоя

Размеры и сроки выплаты аванса во время простоя

В Минэкономики напомнили законодательные требования к сумме и срокам выплаты аванса работникам.

Об этом пишет Главбух.

«Согласно законодательству заработную плату работникам нужно выплачивать не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата. Размер заработной платы за первую половину месяца не должен быть меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки работника», — говорится в сообщении.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всего

Как отмечается, гарантии работникам на время простоя, установленные с оплатой не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда не являются оплатой за фактически отработанное время.

Но оплата труда за время простоя не по вине работника относится к минимальным государственным гарантиям в оплате труда.

Оплата труда за время простоя:

  • оплата простоев не по вине работника входит в состав фонда дополнительной заработной платы в качестве оплаты за неотработанное время. Поэтому оплата простоев не по вине работников, по мнению специалистов Минэкономики, должна производиться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата;
  • что касается минимального размера оплаты за первую половину месяца простоя, то размер такой оплаты должен определяться на основании табеля учета рабочего времени, который заполняют за отчетный месяц (с 1 по 15 число), с учетом условий оплаты труда, установленных работнику на период простоя.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.