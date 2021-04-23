Размеры и сроки выплаты аванса во время простоя

В Минэкономики напомнили законодательные требования к сумме и срокам выплаты аванса работникам.
Об этом пишет Главбух.
«Согласно законодательству заработную плату работникам нужно выплачивать не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата. Размер заработной платы за первую половину месяца не должен быть меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки работника», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, гарантии работникам на время простоя, установленные с оплатой не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда не являются оплатой за фактически отработанное время.
Но оплата труда за время простоя не по вине работника относится к минимальным государственным гарантиям в оплате труда.
Оплата труда за время простоя:
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