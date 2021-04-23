Дания планирует начать производство COVID-вакцин в 2022 году

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания намерена начать производство вакцин от коронавируса в 2022 году. По ее словам, через несколько недель будет объявлен тендер.

Об этом сообщает Reuters.

«Как все могут видеть, читать, чувствовать и слышать, нам нужно больше вакцин. Вот почему нам нужно наладить производство», — заявила премьер.

Фредериксен отметила, что новый завод по производству COVID-вакцин будет принадлежать и эксплуатироваться частным сектором.

«Мы хотели бы обеспечить большую безопасность поставок вакцин на датской земле. Мы рассматриваем вакцины как часть общей готовности Дании и, следовательно, как критически важную инфраструктуру», — подчеркнула премьер Дании.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина планирует разработать собственную вакцину от коронавируса. Уже есть два кандидата, которым могут доверить разработку препарата.

Кроме того, в Иране началось серийное производство собственной вакцины от коронавируса COVIRAN Bereket. Так в стране хотят ускорить темпы вакцинации.