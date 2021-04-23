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В сети показали первый украинский минивэн «Запорожец» от ЗАЗ (фото)

В Украине первый автомобиль-минивэн был сконструирован в начале 1960-х годов. Это чудо техники спроектировали и собрали на Запорожском автомобильном заводе. О первом минивэне в Украине рассказали на портале Iz.com.ua

Странный полугрузовой и полупассажирский автомобиль спроектировали на базе серийного “Запорожца”. У этого минивэна был четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 27 лошадиных сил. От “Запорожца” автомобиль получил и всё остальное – независимую подвеску задних колес и барабанную тормозную систему.

Кузов автомобиля был полностью уникальным и собранным с нуля. Его основная особенность – большие двери сбоку.

По замыслу проектировщиков, автомобиль был рассчитан на шесть человек и сиденья располагались в два ряда. Пассажирские кресла можно было составить и тогда минивэн превращался в небольшой грузовой автомобиль. Вес груза – до 350 кг.

Вес самого автомобиля – 700 кг. Однако резвой эту машину было назвать нельзя – максимальная скорость составляла до 70 км/час. Расход топлива – 7,5 литров на 100 километров.

Стоит отметить, что этот минивэн был собран только в одном экземпляре. Однако эта модель не была запущена в производство и серийной не стала. По некоторым данным, причина – нехватка средств. Что случилось с единственным экземпляром минивэна – неизвестно.

По материалам MMR
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