В сети показали первый украинский минивэн «Запорожец» от ЗАЗ (фото)

В Украине первый автомобиль-минивэн был сконструирован в начале 1960-х годов. Это чудо техники спроектировали и собрали на Запорожском автомобильном заводе. О первом минивэне в Украине рассказали на портале Iz.com.ua
Странный полугрузовой и полупассажирский автомобиль спроектировали на базе серийного “Запорожца”. У этого минивэна был четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 27 лошадиных сил. От “Запорожца” автомобиль получил и всё остальное – независимую подвеску задних колес и барабанную тормозную систему.
Кузов автомобиля был полностью уникальным и собранным с нуля. Его основная особенность – большие двери сбоку.
По замыслу проектировщиков, автомобиль был рассчитан на шесть человек и сиденья располагались в два ряда. Пассажирские кресла можно было составить и тогда минивэн превращался в небольшой грузовой автомобиль. Вес груза – до 350 кг.
Вес самого автомобиля – 700 кг. Однако резвой эту машину было назвать нельзя – максимальная скорость составляла до 70 км/час. Расход топлива – 7,5 литров на 100 километров.
Стоит отметить, что этот минивэн был собран только в одном экземпляре. Однако эта модель не была запущена в производство и серийной не стала. По некоторым данным, причина – нехватка средств. Что случилось с единственным экземпляром минивэна – неизвестно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила начисления субсидий изменилиВчера, 08:00 - 7973 27
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в ЕвропеВчера, 05:15 - 14838 13
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»Вчера, 09:03 - 2306 11
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторовВчера, 10:30 - 1698 8
Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривенВчера, 15:47 - 901 5
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в ЕвропеВчера, 05:15 - 14838 13
Правила начисления субсидий изменилиВчера, 08:00 - 7973 27
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Вчера, 15:00 - 6931
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»Вчера, 09:03 - 2306 11
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторовВчера, 10:30 - 1698 8
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 451
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1351 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1098
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 675
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1050