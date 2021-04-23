Новые тарифы на газ и свет в Украине: Оржель сказал, как изменится цена

Изначально стоимость 1 кВт/час может вырасти с 1,68 до 2,2 грн, – сообщил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в комментарии UBR.
В конечном итоге тариф планируют увеличить до 3 грн. Также сообщается, что на 10% вырастут тарифы на газ.
Экс-министр отметил, что правительство так и не решилось отменить механизм, предусматривающий компенсации для энергогенерирующих компаний – положение о спецобязательствах (ПСО).
«Сейчас планируется продлить действие ПСО еще на 2 месяца – рассматривается такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения, которые сегодня так же неизменны на основании ПСО», – отмечает Оржель.
Он также сообщил, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф), прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%.
Оржель также спрогнозировал цены на свет.
«По расчетам, цена должна быть больше 3 грн за кВт/ч. Однако ее надо подтягивать к 2-2,2 грн за кВт/ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения», – отметил он.
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