Новые тарифы на газ и свет в Украине: Оржель сказал, как изменится цена

Изначально стоимость 1 кВт/час может вырасти с 1,68 до 2,2 грн, – сообщил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в комментарии UBR.

В конечном итоге тариф планируют увеличить до 3 грн. Также сообщается, что на 10% вырастут тарифы на газ.

Экс-министр отметил, что правительство так и не решилось отменить механизм, предусматривающий компенсации для энергогенерирующих компаний – положение о спецобязательствах (ПСО).

«Сейчас планируется продлить действие ПСО еще на 2 месяца – рассматривается такой проект решения правительства. Это означает неизменные тарифы для населения, которые сегодня так же неизменны на основании ПСО», – отмечает Оржель.

Он также сообщил, когда устанавливается единая цена на весь год (годовой тариф), прогнозируется, что она может оставаться на текущем уровне или вырасти на 10%.

Оржель также спрогнозировал цены на свет.

«По расчетам, цена должна быть больше 3 грн за кВт/ч. Однако ее надо подтягивать к 2-2,2 грн за кВт/ч, чтобы потребитель мог поэтапно воспринять такие увеличения», – отметил он.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr