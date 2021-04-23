Госпродпотребслужба избавится от лишнего имущества

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей подписала меморандум о сотрудничестве с Фондом госимущества (ФГИ). Цель документа – усовершенствование работы системы управления в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения имущества, сообщили в Госпродпотребслужбе.
“Наполнение госбюджета, оптимизация избыточного имущества и создание лучших условий труда для рабочих”, – о таких задачах рассказала глава ведомства Владислава Магалецкая.
По ее словам, это поможет решить ряд проблем, копившихся десятилетиями. Часть имущества даже не прошла регистрацию и должное оформление, что допускает коррупционные риски. Также возникают “чрезмерные” расходы на содержание избыточного имущества.
Для устранения проблем Госпродпотребслужба планирует активизировать сотрудничество с НАБУ, ФГИ, Офисом простых решений и международными партнерами, добавила Магалецкая.
К тому же в службе анонсируют наработку плана работы с проблемными активами, актуализацию перечня объектов для малой приватизации и ускорение привлечения инвесторов для убыточных и ненужных объектов.
Со своей стороны, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко подчеркнул, что инвентаризация всего имущества и передача на приватизацию непрофильных активов поможет минимизировать коррупционные риски. Также это сделает невозможным незаконный вывод или захват госимущества.
В частности, планируется создать цифровую систему учета объектов. Имущество, которое служба не использует, передадут в аренду.
Кроме того, предусмотрено улучшение экологического, эпизоотического и ветеринарно-санитарного сектора. Речь идет о модернизации и создании новых мощностей на базе опорных ветсанзаводов. Они будут заниматься утилизацией и переработкой продовольственного сырья, отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов.
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