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Интерпайп Пинчука вчетверо сократил чистую прибыль

Интерпайп Пинчука вчетверо сократил чистую прибыль

В прошлом году чистая прибыль компании по производству труб и ж/д колес «Интерпайп» достигла $ 195,116 млн. Это в 4,2 раза, или почти на 77% меньше по сравнению с предыдущим годом — $ 828,656 млн. Об этом свидетельствует годовой отчет предприятия.

Одновременно прибыль без учета налогообложения составила $ 227,405 млн. Тогда как в 2019-м было $ 815,117 млн. При этом операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза — до $ 212,8 млн.

Кроме того, по состоянию на конец 2020 года свободные денежные средства компании снизились до $ 96,631 млн. На начало прошлого года сумма составляла $ 256,148 млн.

Что касается выручки, то «Интерпайп» получил $ 865,131 млн, что на 22,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

В частности, доход от продаж распределился таким образом:

в Европе — $ 238,787 млн, а в 2019-м было $ 226,997 млн;
в Украине — $ 226,039 млн, годом ранее — $ 323,837 млн;
на Ближнем Востоке и Африке — $ 124,749 млн ($ 96,369 млн);
в странах СНГ (без России) — $ 108,550 млн ($ 124,647 млн);
в России — $ 89,222 млн ($ 144,014 млн);
в Америках — $ 65,874 млн ($ 190,829 млн).

На другие страны пришлось $ 11,910 млн дохода. Притом, что в 2019 гоу сумма составляла $ 15,669 млн.

Напомним, в 2020 году «Интерпайп» получил $ 273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года, а капитальные инвестиции компании сократились на 26% – до $ 44 млн. При этом чистый долг уменьшился до $ 12 млн.

По материалам УБР
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