В центре Киева мошенники отбирали у людей валюту под видом пунктов обмена

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления полиции в Киеве при силовой поддержке спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры задержали организованную группу подозреваемых в мошенничестве с обменом иностранной валюты в особо крупных размерах.
Как сообщает столичная полиция, злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют, где, злоупотребляя доверием клиентов, завладевали их средствами.
Отмечается, что между злоумышленниками были распределены роли: в частности, двое из них занимались организационными вопросами — арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой — охранника.
Фото: Нацполиция
Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и затем с сообщниками бежал с места преступления.
Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления на улице Шелковичной, где в фиктивном обменнике подельники завладели деньгами киевлянина в сумме 68,4 тысячи долларов.
Фото: Нацполиция
Среди задержанных есть ранее судимый уроженец Чернигова 1992 года рождения, 27-летний уроженец Харьковской области, ранее судимый уроженец Ровенской области 1987 года рождения и киевлянин также 1987 года рождения.
Правоохранители установили причастность злоумышленников к ряду аналогичных преступлений на территории столицы. Им вменяют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении им подозрения. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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