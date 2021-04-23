В центре Киева мошенники отбирали у людей валюту под видом пунктов обмена

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления полиции в Киеве при силовой поддержке спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры задержали организованную группу подозреваемых в мошенничестве с обменом иностранной валюты в особо крупных размерах.

Как сообщает столичная полиция, злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют, где, злоупотребляя доверием клиентов, завладевали их средствами.

Отмечается, что между злоумышленниками были распределены роли: в частности, двое из них занимались организационными вопросами — арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой — охранника.



Фото: Нацполиция

Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и затем с сообщниками бежал с места преступления.

Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления на улице Шелковичной, где в фиктивном обменнике подельники завладели деньгами киевлянина в сумме 68,4 тысячи долларов.



Фото: Нацполиция

Среди задержанных есть ранее судимый уроженец Чернигова 1992 года рождения, 27-летний уроженец Харьковской области, ранее судимый уроженец Ровенской области 1987 года рождения и киевлянин также 1987 года рождения.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к ряду аналогичных преступлений на территории столицы. Им вменяют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении им подозрения. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.