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ГНС обнародует новые наборы данных в форме открытых данных

ГНС обнародует новые наборы данных в форме открытых данных

Государственная налоговая служба Украины вскоре обнародует наборы данных в форме открытых данных.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Вчера было обнародовано постановление КМУ от 3 марта 2021 года № 407 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 года № 835 и от 30 ноября 2016 года № 867». Согласно документу ГНС начинает вскоре обнародование наборов данных в форме открытых данных.

Какие это данные:

  • Финансовая отчетность (отчет о финансовом состоянии и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах), представленные в дополнение к отчетной налоговой отчетности за годовой налоговый период в соответствии с пунктом 46.2 статьи 46 Налогового кодекса Украины;
  • Реестр получателей бюджетной дотации;
  • Регистрация заявлений о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налогового долга;
  • Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый.

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“Напомним, что с февраля текущего года налоговая служба уже начала обнародовать информацию о плательщиках, имеющих долг по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, – добавляют в ГНС.

Вся открытая информация доступна на официальном веб-портале ГНС и портале открытых данных Единый государственный веб-портал открытых данных.

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По материалам Finance.UA
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