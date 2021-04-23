ГНС обнародует новые наборы данных в форме открытых данных

Государственная налоговая служба Украины вскоре обнародует наборы данных в форме открытых данных.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Вчера было обнародовано постановление КМУ от 3 марта 2021 года № 407 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 года № 835 и от 30 ноября 2016 года № 867». Согласно документу ГНС начинает вскоре обнародование наборов данных в форме открытых данных.
Какие это данные:
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“Напомним, что с февраля текущего года налоговая служба уже начала обнародовать информацию о плательщиках, имеющих долг по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, – добавляют в ГНС.
Вся открытая информация доступна на официальном веб-портале ГНС и портале открытых данных Единый государственный веб-портал открытых данных.
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