Новый аэропорт для Закарпатья построят в Мукачево

На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт «Мукачево-3», ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Отмечается, что 27 апреля председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Госагентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.
«Накануне руководство области провело рабочую встречу в облгосадминистрации с председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кириллом Хомяковым и вр.и.о. директора Государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» Олегом Тарасюком, где обсуждались вопросы будущего государственного инвестиционного проекта в Закарпатской области.
Тогда же подписали Меморандум о сотрудничестве между четырьмя сторонами-участниками этой встречи и согласовали текст Меморандума, к которому присоединяется Мукачевская территориальная община", — говорится в сообщении.
Правительство поддержало включение проекта строительства нового международного аэропорта в Закарпатье в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.
В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.
«Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн).
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