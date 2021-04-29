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Как подать уведомление в НАПК об открытии валютного счета

Как подать уведомление в НАПК об открытии валютного счета

Если чиновник или член его семьи открыли валютный счет в банке в другой стране, то в течение 10 дней об этом необходимо сообщить в НАПК.

Об этом напоминают в НАПК.

Отсчет этих дней начинается с момента, когда чиновник открыл валютный счет, или же когда ему стало известно или должно было стать известно об открытии указанного валютного счета.

Как можно подать уведомление. После модернизации реестра деклараций уведомление об открытии валютного счета можно подать онлайн. Раньше такие сообщения присылались только по почте. Теперь их можно подать в электронном виде через личный кабинет в Реестре деклараций (приказ «О внесении изменений в Порядок информирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента» от 17 декабря 2020 года № 574/20).

Для того чтобы подать уведомление:

  • Перейдите по ссылке и войдите в реестр с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Нажмите «новое уведомление об открытии валютного счета».
  • Заполните необходимую информацию и нажмите кнопку «Подать документ».

В публичной части реестра деклараций сообщения об открытии валютного счета не отражаются.

При необходимости декларанты могут подать уведомление об открытии счета в учреждении банка-нерезидента в бумажном виде. Для этого необходимо заполнить форму (форма в формате .doc) и отправить ее по адресу (бульв. Дружбы Народов, 28, г. Киев, 1 103).

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По материалам Finance.UA
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