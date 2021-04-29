Восстановление сотрудника на работе: может ли работодатель взыскать выходное пособие

При прекращении трудового договора, в частности, по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 40 Кодекса, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
Об этом напоминает Главное управление Гоструда во Львовской области.
Не подлежит возврату:
В соответствии с требованиями статьи 127 КЗоТ Украины отчисления из заработной платы могут производиться только в случаях, предусмотренных законодательством Украины.
Отчисления с заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, где они работают, могут производиться по приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа:
В этих случаях владелец или уполномоченный им орган вправе издать приказ (распоряжение) об удержании не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или со дня выплаты неправильно рассчитанной суммы;
Законодателем предусмотрены два исключения из этого правила:
При этом правильность произведенных расчетов, по которым была проведена выплата, а также добросовестность приобретателя презюмируются, и соответственно бремя доказывания наличия счетной ошибки и недобросовестности приобретателя возлагается на плательщика соответствующих денежных сумм.
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