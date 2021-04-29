Восстановление сотрудника на работе: может ли работодатель взыскать выходное пособие

При прекращении трудового договора, в частности, по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 40 Кодекса, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Об этом напоминает Главное управление Гоструда во Львовской области.

Не подлежит возврату:

заработная плата и платежи, которые приравниваются к ней, пенсии, пособия, стипендии, возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата проведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны приобретателя;

иное имущество, если это установлено законом.

В соответствии с требованиями статьи 127 КЗоТ Украины отчисления из заработной платы могут производиться только в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Отчисления с заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, где они работают, могут производиться по приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа:

для возвращения аванса, выданного в счет заработной платы; для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок; для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на служебную командировку или перевод в другую местность; на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает оснований и размера отчисления.

В этих случаях владелец или уполномоченный им орган вправе издать приказ (распоряжение) об удержании не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или со дня выплаты неправильно рассчитанной суммы;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержание за эти дни не производится, если работник увольняется с работы по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 статьи 36 и пунктах 1, 2 и 5 статьи 40 этого Кодекса, а также при направлении на учебу и в связи с переходом на пенсию;

при возмещении ущерба, причиненного по вине работника предприятию, учреждению, организации (статьи 136 настоящего Кодекса).

Законодателем предусмотрены два исключения из этого правила:

во-первых, если выплата соответствующих денежных сумм является результатом счетной ошибки лица, проводившего такую выплату;

во-вторых, в случае недобросовестности приобретателя такой выплаты.

При этом правильность произведенных расчетов, по которым была проведена выплата, а также добросовестность приобретателя презюмируются, и соответственно бремя доказывания наличия счетной ошибки и недобросовестности приобретателя возлагается на плательщика соответствующих денежных сумм.

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