Семиместный Kia Seltos показали на первом рендере (фото)

Растущий спрос на бюджетные семиместные кроссоверы может побудить Kia выпустить собственный автомобиль в этом классе, в качестве базы для которого послужит модель Seltos. Независимые дизайнеры из портала «IAB» показали, как будет выглядеть такая новинка.
По мнению авторов рендеров, трехрядный Seltos, будет отличаться от оригинальной 5-местной модели увеличенной колесной базой, а также расширенными передним и задним обвесами. Линию окон изменили с учетом увеличенной площади остекления. Предполагается, что такой кроссовер получит новую радиаторную решетку, более вертикальную корму, а также другие бамперы и задние фонари.
Как и новый Hyundai Alcazar (7-местный вариант Creta), трехрядный «бюджетник» от Kia получит имя собственное, а не Seltos. Его предложат как в 6-местном, так и 7-местном вариантах салона.
Что касается линейки двигателей, то более вместительный Seltos мог бы разделить ее с тем же Alcazar, в моторную гамму которого входят 2-литровый бензиновый агрегат на 159 лошадиных сил и 1,5-литровый «дизель» мощностью 113 л.с.
В Kia слухи о возможном появлении в продаже 7-местного Kia Seltos пока не комментируют.
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