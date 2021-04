Характеристики первого ноутбука Samsung на ARM на Windows 10

Компания Samsung должна представить свой новый бюджетный ноутбук Galaxy Book Go уже 28 апреля, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Согласно инсайдерским данным, Galaxy Book Go будет первым ARM-ноутбуком, который будет работать под управлением операционной системы Windows 10. Ожидается, что Samsung Galaxy Book Go поступит в продажу по цене 450 евро.

Samsung Galaxy Book Go будет оснащен 14-дюймовым HD-дисплеем, вес девайса составит 1.39 килограмма. Ожидается, что у ноутбука будет поддержка LTE, правда, такая версия, согласно предварительным данным, будет доступна только для немецкого рынка и, возможно, некоторых других стран ЕС.

У Samsung Galaxy Book Go будет несколько разъемов USB-C для подключения периферии и зарядки, также среди поддерживаемых стандартов называется Bluetooth 5.1. Поскольку зарядка происходит через разъем USB-C, очень вероятна поддержка быстрой зарядки. Автономность должна составлять около 18 часов от одного заряда.

За работу ноутбука будет ответственна далеко не самая новая платформа Qualcomm Snapdragon 7c. Среди других фишек ноутбука следует выделить сканер отпечатков пальцев для аутентификации и веб-камеру с разрешением 720p. В паре с процессором будет работать 4 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти будет составлять 128 ГБ, ее объем можно будет расширить с помощью карты памяти объемом до 1 ТБ.