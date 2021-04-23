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Huawei представила новый флагманский девайс с HarmonyOS

Компания Huawei сообщила о старте приема предварительных заказов на флагманский роутер Huawei Router H6. Новый девайс, который имеет поддержку Wi-Fi 6+, работает под управлением операционной системы HarmonyOS собственной разработки компании Huawei. Благодаря этому у него есть поддержка высокоскоростной сети Huawei HongMeng Mesh + в режиме plug-and-play.

Huawei Router H6 – это комплект из трех устройств, который включает основной маршрутизатор, стандартную версию вспомогательного маршрутизатора и Pro-версию вспомогательного маршрутизатора. По словам компании Huawei, основной роутер поддерживает до шести вспомогательных маршрутизаторов.

За работу основного устройства ответственен четырехъядерный процессор Lingxiao с тактовой частотой 1.4 ГГц, 256 МБ оперативной и 256 МБ флэш-памяти. У главного маршрутизатора есть шесть разъемов Gigabit Ethernet, один Gigabit WAN и один Gigabit IPTV. За работу вспомогательного маршрутизатора ответственен двухъядерный процессор Lingxiao 1.2 ГГц, в паре с которым работает 128 МБ оперативной памяти, объем внутренней также составляет 128 МБ.

У Huawei Router H6 есть поддержка подключения HiLink, а также приложения Huawei Smart Life для дистанционного управления. Также есть поддержка ограничения скорости QoS для устройств и защита Huawei HomeSec. Huawei Router H6 поступит в продажу 19 мая.

По материалам ITsider.
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