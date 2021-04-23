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Болгария назвала условия въезда для украинцев с 1 мая

Болгария назвала условия въезда для украинцев с 1 мая

С 1 мая Болгария разрешила въезд туристам на территорию страны.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Посольства Украины в Болгарии.

По словам и.о. министра здравоохранения Республики Болгария Костадина Ангелова, в стране с 1 мая 2021 года начинается туристический сезон.

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Въезд в Болгарию будет разрешен при условии наличия одного из следующих документов:

  • сертификата вакцинации;
  • справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР;
  • документа, в котором указано, что человек переболел COVID-19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Также в ведомстве отметили, что документы должны быть на английском языке.

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По материалам Finance.UA
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