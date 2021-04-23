Болгария назвала условия въезда для украинцев с 1 мая

С 1 мая Болгария разрешила въезд туристам на территорию страны.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Посольства Украины в Болгарии.
По словам и.о. министра здравоохранения Республики Болгария Костадина Ангелова, в стране с 1 мая 2021 года начинается туристический сезон.
Въезд в Болгарию будет разрешен при условии наличия одного из следующих документов:
Также в ведомстве отметили, что документы должны быть на английском языке.
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