Болгария назвала условия въезда для украинцев с 1 мая

С 1 мая Болгария разрешила въезд туристам на территорию страны.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Посольства Украины в Болгарии.

По словам и.о. министра здравоохранения Республики Болгария Костадина Ангелова, в стране с 1 мая 2021 года начинается туристический сезон.

Въезд в Болгарию будет разрешен при условии наличия одного из следующих документов:

сертификата вакцинации;

справки об отрицательном результате тестирования на COVID -19 методом ПЦР ;

документа, в котором указано, что человек переболел COVID -19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Также в ведомстве отметили, что документы должны быть на английском языке.

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