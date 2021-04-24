В Киеве станет больше инспекторов по парковке

Город планирует увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.
Об этом сообшил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.
«Мы видим, что мощности инспекции с парковкой нужно наращивать. Ведь на сегодня парк эвакуаторов превышает количественный потенциал инспекторов: за каждым из них закреплено в среднем 6 эвакуаторов на одной локации. А локация включает несколько улиц», – сообщил Дмитрий Рахматуллин.
Главная обязанность инспектора – выписать постановление о нарушении, а в случае существенного препятствования дорожному движению – вызывать эвакуатор.
«Инспекторы не обеспечены служебным транспортом и иногда передвигаются в кабинах эвакуаторов, если это соответствует их маршруту. Поэтому инспекция по парковке планирует увеличить количество штатных единиц инспекторов примерно вдвое и в случае необходимости возобновить объявления по подбору эвакуаторов у частных компаний», – добавил он.
Что планируют в КГГА:
Читайте также: Карта парковок и возврата эвакуированных авто по QR-коду: в приложении «Киев Цифровой» появились новые сервисы
Начальник инспекции по парковке также добавил, что цена за эвакуацию автомобиля (1270 гривен) в Киеве является одной из самых низких в Украине. Она рассчитана в соответствии с законодательством Украины, является экономически обоснованной и подтвержденной Департаментом экономики и инвестиций КГГА.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 1993 17
Правила начисления субсидий изменили6 ч. назад - 2120 14
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»5 ч. назад - 1345 6
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 4526 4
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов3 ч. назад - 824 3
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 4526 4
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 2657 3
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в Европе9 ч. назад - 2373 3
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 2148
Правила начисления субсидий изменили6 ч. назад - 2120 14
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 402
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1298 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1042
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 647
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1016