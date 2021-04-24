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В Киеве станет больше инспекторов по парковке

В Киеве станет больше инспекторов по парковке

Город планирует увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.

Об этом сообшил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

«Мы видим, что мощности инспекции с парковкой нужно наращивать. Ведь на сегодня парк эвакуаторов превышает количественный потенциал инспекторов: за каждым из них закреплено в среднем 6 эвакуаторов на одной локации. А локация включает несколько улиц», – сообщил Дмитрий Рахматуллин.

Главная обязанность инспектора – выписать постановление о нарушении, а в случае существенного препятствования дорожному движению – вызывать эвакуатор.

«Инспекторы не обеспечены служебным транспортом и иногда передвигаются в кабинах эвакуаторов, если это соответствует их маршруту. Поэтому инспекция по парковке планирует увеличить количество штатных единиц инспекторов примерно вдвое и в случае необходимости возобновить объявления по подбору эвакуаторов у частных компаний», – добавил он.

Что планируют в КГГА:

  • усовершенствовать систему обучения инспекторского состава;
  • ввести новые критерии качества их работы;
  • также сейчас разрабатываются новые механизмы работы инспекции, которые позволят внедрить принцип абсолютной юридической определенности всех этапов ее деятельности.

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Начальник инспекции по парковке также добавил, что цена за эвакуацию автомобиля (1270 гривен) в Киеве является одной из самых низких в Украине. Она рассчитана в соответствии с законодательством Украины, является экономически обоснованной и подтвержденной Департаментом экономики и инвестиций КГГА.

Справка Finance.ua:

  • Инспекция по парковке работает в Киеве с 2018 года и обеспечивает контроль за соблюдением водителями правил стоянки, остановки и парковки.
  • Эвакуация автомобилей осуществляется в случае существенного препятствования дорожному движению: ближе 10 метров от пешеходного перехода, перекрестка или выездов с придомовых территорий; 30 м до остановки общественного движения с обеих сторон, а также автомобилей, оставленных в полосах общественного движения, на велодорожках и тротуарах, в том числе на островках безопасности.

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По материалам Finance.UA
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