Кто и как сможет покупать землю в Украине (инфографика)

С 1 июля этого года вступит в силу закон, имеющий целью запустить оборот земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Об этом пишет Минюст.

С этого дня не каждый желающий сможет приобрести участок. Только украинцы как физические лица, и только до 100 га в одни руки. Преимущественное право на приобретение будет предоставляться тем, кто арендует землю с 2010 года.

При этом цена на земельные участки до 2030 года не может быть ниже нормативной денежной оценки. А уже начиная с января 2024 года покупать землю смогут и компании, но не более чем 10 000 га.

Банк может получить землю в собственность только как залоговое имущество и должен продать за 2 года.

Каковы особенности купли-продажи сельскохозяйственной земли?

Проверка покупателя нотариусом. Покупателя будут проверять на предмет возможности приобретения им земли в определенных размерах. Проверка проводится с использованием сведений Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Если по результатам проверки будет обнаружено несоответствие таким требованиям – нотариус будет отказывать в заверении сделки.

Покупателя или владельца земельного участка будут проверять по субъектным признакам, поскольку определяется перечень лиц, которым при любых условиях запрещается приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Безналичность. Расчеты, связанные с уплатой цены сельскохозяйственных земельных участков по гражданско-правовым договорам, производятся в безналичной форме. Для этого покупателю нужно открыть счет в банковском учреждении.

Источники происхождения средств для покупки земельного участка должны быть документально подтверждены.

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