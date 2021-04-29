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В Bloomberg рассказали, стоит ли ожидать роста цен на нефть

В Bloomberg рассказали, стоит ли ожидать роста цен на нефть

Недоинвестирование по итогам 2020 года, а также прогнозы, предполагающие посткризисный рост потребления, формируют ожидания взлета нефтяных котировок до $100 за баррель.

Тем не менее, данная возможность меркнет на фоне перспектив увеличения добычи сырья со стороны США и стран ОПЕК, отмечают аналитики Bloomberg Intelligence.

Недоинвестирование, наблюдавшееся в прошлом году, могло бы спровоцировать среднесрочный перекос рыночного баланса в сторону дефицита, отмечают в Bloomberg, если бы не ОПЕК и США с их возможностями по увеличению добычи сырья.

По мнению аналитиков агентства, в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать резкого взлета спроса на энергоносители. Так, свободные мощности ОПЕК по добыче составляют 9,5 млн б/с, тогда как дальнейший рост цен наверняка спровоцирует увеличение добычи в Штатах. Также, отмечают в Bloomberg, в случае заключения новой ядерной сделки с США Иран может нарастить добычу на 1,5 млн б/с.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством, средняя стоимость Brent в апреле-июне составит $65, тогда как по итогам 2021 года — $64 за баррель.

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По материалам Maanimo.com
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