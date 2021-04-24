Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривен

В Черновицкой области мошенники в течение суток обманули трех жителей на сумму более 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

В двух случаях злоумышленники действовали по схеме “ваш родственник в беде”, еще в одном – представились сотрудниками банка.

В частности, 80-летняя жительница города Сторожинец сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ее сын попал в ДТП и нуждается в помощи. Доверившись незнакомцу, пенсионерка не стала проверять полученную информацию и собственноручно передала злоумышленнику деньги в разной валюте в сумме, эквивалентной более 160 тысяч гривен.

С аналогичным сообщением обратился в полицию и 82-летний сторожинчанин. Пенсионер рассказал, что ночью ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что внук заявителя попал в ДТП и необходимо срочно передать средства, чтобы помочь ему. Буковинец поверил незнакомцу и передал 30 тысяч гривен.

Еще одной жертвой мошенников стала 40-летняя женщина. Выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка, злоумышленники выпытали у потерпевшей реквизиты банковской карты и завладели имеющимися на счету средствами. В результате противоправных действий женщина лишилась более 20 тысяч гривен.