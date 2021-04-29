Оформление наследства на пай: алгоритм действия

Пай по наследству – один из видов наследования недвижимости. Особенность этого состояния в том, что паи раздавали более 25 лет назад, и такое право на пользование землей часто не подкреплено документами. А при оформлении наследства на пай отсутствие документов на землю изрядно усложняет процедуру.
Об этом сообщает портал Flombu.com.
Пай – это не право собственности на землю. А условно выделенная члену коллективной сельскохозяйственной организации земельная доля. Это закрепленная за определенным человеком земля, но не выделенная в натуре.
Какие документы удостоверяют право на пай. Главный документ, подтверждающий право на земельный удел, – это сертификат. Также право человека на пай могут удостоверять следующие документы:
Как вступить в наследство на пай. Наследование, в частности земельной доли, происходит либо по закону, либо по завещанию.
Чтобы оформить пай по наследству, надо обратиться к нотариусу и сообщить о намерении принять наследство. Обязательное условие – не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя наведайтесь к нотариусу по месту открытия наследства.
Место открытия наследства – населенный пункт, где был зарегистрирован наследодатель на время смерти.
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Для открытия наследственного дела предоставьте нотариусу оригинал свидетельства о смерти человека, который оставил наследство.
В то же время нужно документально подтвердить то, что у умершего был пай, который, соответственно, и должен перейти вам в наследство.
Документы, подтверждающие право наследодателя на пай. То, что умерший владел паем и теперь его земельная доля может перейти к вам как наследство, подтвердят следующие документы:
Государственный акт на право собственности на пай. Этот документ удостоверяет право собственности на землю, которая уже сформирована в участок, то есть закреплены ее границы и присвоен кадастровый номер.
Как оформить переход права собственности на пай. Завершив подготовку и сбор документов по делу наследования земельной доли, необходимо снова наведаться к нотариусу. Он зафиксирует то, что право на пай перешло вам по наследству.
При наличии государственного акта на землю в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество нотариус по фамилии наследника внесет данные о переходе права собственности на пай.
Если на пай в наследство есть только сертификат, нотариус предоставит свидетельство о праве на наследство. А наследодателю в дальнейшем нужно осуществить процедуру выделения земли в натуре. Речь идет о присвоении паю кадастрового номера и регистрации права собственности на землю.
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