Оформление наследства на пай: алгоритм действия

Пай по наследству – один из видов наследования недвижимости. Особенность этого состояния в том, что паи раздавали более 25 лет назад, и такое право на пользование землей часто не подкреплено документами. А при оформлении наследства на пай отсутствие документов на землю изрядно усложняет процедуру.

Об этом сообщает портал Flombu.com.

Пай – это не право собственности на землю. А условно выделенная члену коллективной сельскохозяйственной организации земельная доля. Это закрепленная за определенным человеком земля, но не выделенная в натуре.

Какие документы удостоверяют право на пай. Главный документ, подтверждающий право на земельный удел, – это сертификат. Также право человека на пай могут удостоверять следующие документы:

свидетельство о праве на наследство;

договор купли-продажи, дарения или мены, к которому прилагается сертификат на право на пай;

судебное решение, которым признается право на пай;

трудовая книжка члена коллективной организации;

нотариально заверенная выписка из трудовой книжки члена с/х предприятия.

Как вступить в наследство на пай. Наследование, в частности земельной доли, происходит либо по закону, либо по завещанию.

Чтобы оформить пай по наследству, надо обратиться к нотариусу и сообщить о намерении принять наследство. Обязательное условие – не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя наведайтесь к нотариусу по месту открытия наследства.

Место открытия наследства – населенный пункт, где был зарегистрирован наследодатель на время смерти.

Читайте также: На земельные паи нужно оформить право собственности до 1 января 2025 года – Минюст

Для открытия наследственного дела предоставьте нотариусу оригинал свидетельства о смерти человека, который оставил наследство.

В то же время нужно документально подтвердить то, что у умершего был пай, который, соответственно, и должен перейти вам в наследство.

Документы, подтверждающие право наследодателя на пай. То, что умерший владел паем и теперь его земельная доля может перейти к вам как наследство, подтвердят следующие документы:

Государственный акт на право собственности на пай. Этот документ удостоверяет право собственности на землю, которая уже сформирована в участок, то есть закреплены ее границы и присвоен кадастровый номер.

Сертификат о праве на пай. Такой документ предоставляет право на то, чтобы выделить и сформировать земельный надел. Он удостоверяет право на истребование пая.

Как оформить переход права собственности на пай. Завершив подготовку и сбор документов по делу наследования земельной доли, необходимо снова наведаться к нотариусу. Он зафиксирует то, что право на пай перешло вам по наследству.

При наличии государственного акта на землю в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество нотариус по фамилии наследника внесет данные о переходе права собственности на пай.

Если на пай в наследство есть только сертификат, нотариус предоставит свидетельство о праве на наследство. А наследодателю в дальнейшем нужно осуществить процедуру выделения земли в натуре. Речь идет о присвоении паю кадастрового номера и регистрации права собственности на землю.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫