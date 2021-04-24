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МАУ отчиталась об убытках в 4,5 млрд грн

МАУ отчиталась об убытках в 4,5 млрд грн

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) Игоря Коломойского и Арона Майберга завершила 2020 год с убытком в 4,518 млрд грн против 1,649 млрд грн прибыли в 2019 году.

Об этом свидетельствует сообщение компании о проведении 28 мая годового собрания акционеров.

Активы авиакомпании в прошлом году снизились с 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн против 969 млн грн в 2019 году.

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Долгосрочные обязательства компании сократились на 28,3% (до 7,4 млрд грн), а текущие — увеличились на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

В апреле прошлого года в МАУ заявляли, что обратились к правительству с просьбой предоставить ей стабилизационный кредит в размере $ 50 млн под 5−6% годовых, поскольку в условиях пандемии коронавируса многие рейсы пришлось отменить.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Ее контролирует кипрская Онтобет Промоушинз Лимитед, бенецифиары которой не разглашаются. Председатель наблюдательного совета и совладелец МАУ Майберг заявлял, что одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

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По материалам НВ
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