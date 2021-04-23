В Беларуси будут выдавать платные сертификаты о вакцинации

В Беларуси на платной основе будут выдавать сертификаты о вакцинации гражданам, которые планируют выезд за пределы страны. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.
Отмечается, что в документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, который подтверждает проведение двух вакцинаций.
Сертификат заполняется на русском и английском языках.
Гражданам, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов с подтверждением вакцинаций.
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