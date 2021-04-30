Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться уже через 24 часа после их отправки.

Об этом сообщает BGR.

Сама же функция должна стать доступной уже «в скором времени».

Отмечается, что сейчас в WhatsApp уже существует функция самостоятельного удаления сообщений, однако лишь через 7 дней после их отправки.

Ожидается, что новая функция будет доступна не только для личных чатов, но и для групповых.

Напомним, в соцсети Твитер (учетная запись Twitter Business) объявили о запуске профессиональных профилей, которые будут отображать информацию о той или иной компании для потенциальных клиентов.

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