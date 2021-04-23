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Межбанк: позитивный день для гривны

Межбанк: позитивный день для гривны

Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны. Как и практически все рабочие дни прошлой недели, противостояние курсовых интересов крупных игроков и «сделало» весь день на межбанке. Нацбанк на торгах не появлялся. А выход Ситибанка в первой половине дня с покупкой по 27,88 гривен и удерживал курс от дальнейшего проседания до тех пор, пока иностранец не купил необходимый объем и не ушел с торгов.

Как только он перестал скупать валюту и покинул межбанк, предложение превысило спрос и котировки поползли вниз.

Другие крупные покупатели старались особо «не светиться» на рынке и покупали валюту часто, но небольшими порциями, чтобы не развернуть курс в сторону роста. Чувствовалось, что не в их интересах было сегодня своими операциями «разогревать» курс. Пик активности на торгах как клиентов, так и самих банков сегодня пришелся на период до 14 часов.

В целом, за 26 апреля доллар подешевел на 7 копеек с утренних 27,89/27,91 до 27,82/27,84 гривен, а евро — сразу почти на 17 копеек с 33,72/33,75 до 33,56/33,58 гривен.

Ход торгов:

За счет превышения предложения над спросом с утренних котировок 27,89/27,91 гривен к 11:00 доллар подешевел до 27,865/27,885. И за счет покупок Ситибанком доллара по 27,88 гривен продержался в этих пределах почти до полудня. Но как только это покупатель ушел с торгов, предложение опять начало превышать спрос. Результат — 27,85/27,87 гривен за доллар на 12 часов, 27,835/27,855 – до обеда и 27,825/27,845 к окончанию активной фазы сессии.

После 15 часов на межбанке уже было очень тихо и на единичных сделках котировки доллара остановились на уровне 27,82/27,84 к концу сессии.

Главные события 26 апреля на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 27,89/27,91 подешевел до 27,82/27,84 гривен, а евро просел с 33,72/33,75 гривен до 33,56/33,58 к концу дня.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,8677 гривен, а официальный курс на 27 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8558 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,81 / 27,83
евро — 33,59/ 33,62

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2079 / 1,2081

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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