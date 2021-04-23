Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, — комитет Рады

Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников. В Верховной Раде продолжается работа над соответствующим законопроектом № 5153.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в ходе согласительного совета парламента.

«В комитете продолжается работа рабочей группы над законопроектом № 5153. Это законопроект о так называемой налоговой амнистии. Первое, налоговая амнистия — это добровольно. Никаких санкций за неучастие в ней нет», — отметил парламентарий.

Нардеп обратил внимание, что этот закон не об «амнистировании украденного».

«Второе — это не касается активов, полученных легально с уплатой налогов. Третье — наличка допускается к амнистии, но ее надо разместить на банковском счете. Четвертое — чиновникам предлагается запретить участвовать в амнистии, поэтому это — не об амнистировании украденного», — сказал Гетманцев.