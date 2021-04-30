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Kia обновит текущее поколение Sportage

Kia обновит текущее поколение Sportage

Kia обновит текущий Sportage для 2022 модельного года, хотя и параллельно готовит новое поколение модели.

Об этом сообщает Carscoops.

Модельный ряд состоит из комплектаций LX, Nightfall Edition, EX и SX со стандартным передним приводом и доступным полным приводом. Nightfall Edition – это последняя версия, которая заменяет спецификацию S как отдельный пакет.

Пакет LX Value Edition оснащен 18-дюймовыми серыми колесами, умной клавишей с кнопочным пуском и подогревом передних сидений. EX получает стандартный панорамный люк, а пакеты EX Tech и SX Turbo имеют поддержку усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS).

Также установлен ассистент предотвращения фронтового столкновения с выявлением пешеходов, предупреждением о выезде из полосы движения, системой удержания полосы движения и системой дальнего света. Предупреждение о столкновении в слепой зоне и о столкновении сзади на перекрестке являются стандартными для Nightfall Edition, EX и SX Turbo и доступными для LX Value Edition.

Цены на Sportage 2022 начинаются с $24 090 для LX FWD и $ 25 590 для LX AWD. Nightfall FWD и AWD можно заказать от 28 090 долларов США и 29 790 долларов США соответственно, тогда как EX FWD и AWD доступны от 28 390 долларов США и 29 890 долларов США. Версии SX Turbo с передним и полным приводом стоят 33 750 и 35 250 долларов соответственно.

Мощность во всех комплектациях обеспечивает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель на 181 л. с. и 237 Нм, но в SX предлагается 2,0-литровый на 240 л.с. и 353 Нм.

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По материалам Обозреватель
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