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Volkswagen объявил украинские цены на Golf 8

Volkswagen объявил украинские цены на Golf 8

Европейские поклонники марки Volkswagen давным-давно знакомы с восьмым поколением Golf, а вот украинским автомобилистам пришлось изрядно подождать. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Продажи Golf 8 в Украине официально стартуют. Давайте ознакомимся с ценниками, пишет avtomir.ua.

На старте продаж у восьмого «Гольфа» в Украине будет четыре комплектации – Base, Life, Style и R-Line. Базовая доступна только с атмосферным мотором 1.6 MPI на 110 л.с. мощности и 6-ступенчатым «автоматом». Стоит такая 677 800 грн, что эквивалентно 24 300 долларов. Более мощным мотор 1.4 TSI со 150 «лошадками» предлагается со второй комплектации Life. Самый доступный вариант с этим агрегатом и 6-ступенчатой механической КПП оценили в 778 400 грн ($27 900).

Все остальные версии с 1.4 TSI, включая топовую R-Line, предлагаются только с 8-ступенчатым «автоматом».

Минимум за такую машину в комплектации Life – 822 100 грн ($29 400), максимум за R-Line – 964 400 ($34 600).

Вполне возможно, что со временем моторная гамма Volkswagen Golf 8 в Украине станет шире.

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По материалам Finance.UA
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