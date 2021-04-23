Volkswagen T7 получит необычную компоновку салона (видео)

Компания Volkswagen продолжает подогревать интерес к минивэну T7 следующего поколения. На этот раз опубликован короткий видеоролик с рассказом о том, что у машины будет иначе скомпонованы посадочные места в салоне, а еще она обзаведется панорамной крышей.

Начиная с модели T3, появившейся в 1985 году, Volkswagen оборудовал минивэны трансформируемым салоном. Второй ряд сидений фургонов можно было поворачивать вокруг своей оси, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу. При этом из боковой панели откидывался небольшой стол. В новом минивэне Т7 немецкие инженеры кардинально изменили компоновку внутреннего пространства фургона.

Специалисты решили отказаться от цельного дивана третьего ряда, заменив его раздельными сиденьями. Кроме того, новые кресла стали легче и подвижнее. При помощи специально разработанного механизма, пять сидений двух задних рядов теперь можно снимать и легко передвигать по салону, обеспечивая увеличение пространства для транспортировки габаритного груза.

Еще одной деталью, анонсированной в тизере, стало панорамное остекление минивэна. Т7 получит прозрачную крышу, а также люк с электроприводом, расположенный над первым рядом сидений. Кроме того, новый фургон оснастят боковыми стеклами большей площади для лучшего светопропускания.