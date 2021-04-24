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Nokia X50 станет первым смартфоном на Snapdragon 775G

Nokia X50 станет первым смартфоном на Snapdragon 775G

Слухи о процессоре Snapdragon 775G, который должен выполняться по нормам 5-нанометровой технологии, ходят уже не первый месяц. Его ждали ещё в декабре прошлого года вместе со Snapdragon 888, но компания Qualcomm представила лишь флагманскую однокристальную систему, пишет prostomob.

Затем Snapdragon 775G начали приписывать модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G, но она получила новый мобильный процессор Snapdragon 780G. Теперь зарубежные инсайдеры говорят, что Snapdragon 775G дебютирует в модели Nokia X50.

Грядущая новинка будет позиционироваться в качестве преемницы Nokia 8.3 5G, хоть и выйдет в рамках новоиспечённой серии X. Вместе с ещё не анонсированной однокристальной системой Snapdragon 775G смартфон получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки через симметричный разъём USB Type-C. Её мощность составит 22,5 Вт.

В Nokia X50 мы также увидим основную камеру со 108-мегапиксельным разрешением, ультраширокоугольный модуль, телеобъектив с оптическим зумом и, как минимум, один вспомогательный датчик изображения для макросъёмки или размытия фона.

Смартфон получит 6,5-дюймовую панель PureDisplay четвёртого поколения. В основу ляжет матрица, выполненная по технологии AMOLED. Её разрешение составит 1440 точек по узкой стороне. Из прочего отметим оптику от ZEISS, поддержку технологии OZO Audio и Near Field Communication.

Официальная рекомендованная стоимость Nokia X50 пока что не уточняется. В продажу смартфон поступит с предустановленной ОС Android 11 без дополнительных оболочек.

По материалам Finance.UA
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