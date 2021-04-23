Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг

В столичной подземке можно будет бесплатно провозить велосипед. Соответствующую поправку в правила пользования Киевским метро приняли депутаты 22 апреля.
Об этом сообщило Facebook-сообщество «Киев — велосипедный город».
«Киевский городской совет разрешил провозить бесплатно велосипед в киевском метро. Соответствующую поправку поддержали депутаты на сессии 22 апреля 2021 г. Вскоре пункт правил 3.5 «Пассажирам разрешается бесплатная перевозка» должно дополниться абзацем: «спортивного снаряжения (лыж, санок, коньков,. велосипедов
Как было раньше. Можно было провозить велосипед, габариты которого не превышают 200 см по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) в разобранном виде и в чехле, а также оплатив провоз.
Изменения вступят в силу 1 сентября 2021 года.
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