Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025 году

Крупнейшая в стране энергетическая компания Public Power Corp. (PPC) заявила, что отказывается от намерений использовать блок ТЭС «Птолемаида 5», который сейчас достраивают, до 2028 года — в 2025 году его переведут с угля на природный газ.
Госсекретарь Греции по вопросам энергетики Александра Сдуку в комментарии изданию подтвердила, что страна собирается «попрощаться с эпохой угля».
«С закрытием всех лигнитов (на буром угле) станций до 2025 года, раньше определенного плана, Греция присоединится к клубу стран, которые полностью придерживаются принципов чистой энергетики, а РРС окончательно превратится в современного игрока на европейском энергетическом рынке», — заявила она.
В сентябре 2019 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция планирует отказаться от бурого угля с 2028, и что к 2023 году в стране закроются все такие станции, кроме одной.
Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило отказ от бурого угля до 2038 года, а Венгрия планирует остановить последнюю угольную электростанцию в 2025 году вместо 2030, как это планировалось ранее.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 1523 13
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Позавчера, 22:54 - 2447 4
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2453 3
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 398 1
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 1608 1
Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗСВчера, 10:15 - 4231 1
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2453 3
Как поделить наследствоВчера, 08:01 - 2069
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 2064
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 1608 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 358
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1249 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1004
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 615
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 983