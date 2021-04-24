Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025 году

Крупнейшая в стране энергетическая компания Public Power Corp. (PPC) заявила, что отказывается от намерений использовать блок ТЭС «Птолемаида 5», который сейчас достраивают, до 2028 года — в 2025 году его переведут с угля на природный газ.

Госсекретарь Греции по вопросам энергетики Александра Сдуку в комментарии изданию подтвердила, что страна собирается «попрощаться с эпохой угля».

«С закрытием всех лигнитов (на буром угле) станций до 2025 года, раньше определенного плана, Греция присоединится к клубу стран, которые полностью придерживаются принципов чистой энергетики, а РРС окончательно превратится в современного игрока на европейском энергетическом рынке», — заявила она.

В сентябре 2019 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция планирует отказаться от бурого угля с 2028, и что к 2023 году в стране закроются все такие станции, кроме одной.

Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило отказ от бурого угля до 2038 года, а Венгрия планирует остановить последнюю угольную электростанцию в 2025 году вместо 2030, как это планировалось ранее.