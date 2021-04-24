0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025 году

Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025 году

Крупнейшая в стране энергетическая компания Public Power Corp. (PPC) заявила, что отказывается от намерений использовать блок ТЭС «Птолемаида 5», который сейчас достраивают, до 2028 года — в 2025 году его переведут с угля на природный газ.

Госсекретарь Греции по вопросам энергетики Александра Сдуку в комментарии изданию подтвердила, что страна собирается «попрощаться с эпохой угля».

«С закрытием всех лигнитов (на буром угле) станций до 2025 года, раньше определенного плана, Греция присоединится к клубу стран, которые полностью придерживаются принципов чистой энергетики, а РРС окончательно превратится в современного игрока на европейском энергетическом рынке», — заявила она.

В сентябре 2019 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция планирует отказаться от бурого угля с 2028, и что к 2023 году в стране закроются все такие станции, кроме одной.

Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило отказ от бурого угля до 2038 года, а Венгрия планирует остановить последнюю угольную электростанцию в 2025 году вместо 2030, как это планировалось ранее.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.