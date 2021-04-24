Новое обновление Windows 10 изменит дизайн

Компания Microsoft планирует освежить дизайн своей операционной системы Windows 10, и это известно уже достаточно давно. Ожидается, что визуальные изменения появятся в операционной системе уже в октябре или ноябре этого года, когда выйдет обновление Windows 10 21H2 под кодовым названием Sun Valley. В Сети уже появились первые данные об этом обновлении – раскрыт дизайн новой панели задач и меню, связанных с ней.
Как можно увидеть, в новой версии Windwos 10 будут не только закругленные углы – меню, связанные с панелью задач в актуальной версии, в новой будут отдельными элементами и будут скрыты за ней. Например, контекстное меню, которое открывается при нажатии на любой ярлык на панели задач в Windows 10 21H2, будет открываться над панелью.
Точно так же отделится от панели и меню Пуск. Можно сказать, что в Windows 10 Пуск станет “плавающим”. Благодаря таким нововведениям Windows 10 станет еще больше похожей на macOS. На данный момент плавающий дизайн доступен для Windows 10 Developer Preview, правда, пока только для контекстного меню, но будет доступен и в меню Пуск, и для значков уведомлений (регулятора громкости, меню Wi-Fi и т.п.).
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