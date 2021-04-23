Два киевских ресторана закрыли из-за нарушений карантина

В связи с нарушением карантинных ограничений в Киеве закрыли рестораны «Редкая птица» на улице Бассейной, ½ и Holy Burger на улице Шота Руставели, 16. Об этом сообщает официальный портал КГГА.

Всего группы контроля, которые состоят из работников Главного управления Госпродпотребслужбы, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации и столичного управления Нацполиции, проверили 20 ночных заведений на предмет соблюдения карантинных норм.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены 24 протокола по ст. 44−3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тыс. грн. Заведениям, которые были уличены в нарушениях карантинных ограничений, придется заплатить штраф от 34 до 170 тыс. грн.

КГГА также напоминает, что нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34−170 тыс. грн).